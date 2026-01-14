Federația Română de Handbal a anunțat că România a primit dreptul de a organiza Campionatul Mondial IHF Feminin de Juniori (U18), competiție care se va desfășura în perioada 29 iulie – 9 august 2026.

Decizia a fost luată de Federația Internațională de Handbal (IHF) în cadrul ședinței Consiliului IHF din 19 decembrie 2025, în urma evaluării candidaturii depuse de Federația Română de Handbal și a conceptului de organizare prezentat.

Campionatul Mondial U18 Feminin 2026 va fi găzduit de Mioveni, Pitești, Craiova și Râmnicu Vâlcea, iar faza finală a competiției se va desfășura la Pitești.

Atribuirea acestui eveniment reprezintă o confirmare a profesionalismului, capacității organizatorice și a credibilității Federației Române de Handbal, consolidând poziția României ca partener de încredere în cadrul comunității internaționale a handbalului.

În urma celui de-al 40-lea Congres Ordinar al Federația Internațională de Handbal (IHF), desfășurat la Cairo (Egipt) în perioada 19–22 decembrie 2025, precum și a Congresului Ordinar al European Handball Federation (EHF) din septembrie 2025, România a obținut patru funcții-cheie în comisiile de decizie ale celor două foruri internaționale.

Astfel:

• Narcisa Lecușanu a fost reconfirmată ca Membru în Comitetul Executiv al IHF

• Nicolae Luca a fost ales Membru al Comisiei de Arbitraj a IHF

• Sorin Dinu ocupă funcția de Vicepreședinte al Curții de Handbal a EHF

• Cristina Vărzaru a fost aleasă Membru în Comisia Metodică a EHF.