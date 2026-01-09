Când vine vorba de stilul masculin urban, ghetele din piele sunt cele mai bune investiții pe care le poți face. Elegante, versatile și rezistente, acestea reușesc să aducă acel aer sofisticat, dar relaxat, care transformă instant orice ținută casual într-una demnă de admirat. De la modelele de ghete bărbați piele clasice la variantele moderne, ele nu mai sunt doar piese de sezon rece, ci au devenit elemente de bază pentru garderoba de zi cu zi. Cu atât de multe opțiuni disponibile, e firesc să te întrebi: cum alegi perechea potrivită? Ce tipuri de ghete se poartă acum? Și mai ales, cum le porți astfel încât să nu pari că faci eforturi? Să descoperim ce înseamnă o pereche bine aleasă și cum îți poate defini stilul.

Mizează pe ghete bărbați piele tip Chelsea – simplitate atemporală și stil fără efort

Ghetele tip Chelsea sunt probabil cele mai rafinate și totodată cele mai ușor de integrat într-un look urban. Fără șireturi, cu linii curate și elastic pe laterale, acest design minimalist este sinonim cu eleganța relaxată. Sunt ideale pentru ținute de zi, când vrei să fii comod, dar să nu renunți la stil. Le poți purta cu jeanși slim, un pulover simplu și un palton lung, iar rezultatul va fi mereu echilibrat și modern. Dacă alegi un model de ghete bărbați piele întoarsă, în nuanțe de maro sau gri, obții un look ceva mai casual, perfect pentru întâlnirile din oraș. În schimb, o variantă din piele neagră lucioasă merge de minune și într-un context mai formal.

Experimentează cu modelele cu fermoar – acces rapid, look modern

Un model din ce în ce mai popular în garderoba masculină este ghetuța cu fermoar lateral. Dincolo de avantajul evident al închiderii rapide, acest tip de design aduce un aer urban cool, puțin rebel, dar foarte stilat. Fermoarul, deși pare un detaliu mic, poate schimba complet aspectul unei perechi de ghete, adăugând un plus de dinamism ținutei.

Se potrivesc perfect cu pantaloni conici, blugi închiși la culoare sau chiar cu joggers pentru un vibe mai relaxat. Dacă vrei să adaugi o notă interesantă look-ului tău de zi cu zi, dar fără să ieși prea tare din zona de confort, o pereche de ghete cu fermoar e exact ce îți trebuie. Sunt moderne, masculine și mai ales, extrem de comode.

Optează pentru talpa subțire – rafinament urban în pași siguri

Pentru bărbații care apreciază un stil mai rafinat și mai aproape de clasic, ghetele cu talpă subțire sunt alegerea ideală. Acestea conferă un aspect elegant, aproape sobru, dar pot fi purtate și în contexte casual dacă sunt bine accesorizate. De exemplu, o pereche de ghete negre din piele cu talpă joasă, combinate cu pantaloni chino și o geacă bomber, creează o ținută echilibrată, care inspiră încredere și bun gust.

Un avantaj major al acestor ghete este că pot fi purtate ușor și în interior, la birou sau la întâlniri, fără a părea prea robuste sau sport. Sunt perechea de încălțări care completează perfect o garderobă urbană cu influențe smart-casual.

Alege ghete cu talpă groasă – confort, aderență și un look impunător

Dacă ești în căutarea unei perechi de ghete care să iasă în evidență și să-ți ofere în același timp stabilitate și confort, atunci modelele cu talpă groasă sunt pentru tine. Inspirate de tendințele utilitare, aceste ghete au căpătat popularitate în rândul bărbaților care preferă un look mai robust, cu personalitate.

Se potrivesc perfect cu blugi drepți, hanorace oversized și geci matlasate sau din piele. Sunt alegerea perfectă pentru sezonul rece, oferind aderență pe suprafețe alunecoase și un plus de înălțime – un detaliu care, să recunoaștem, nu strică niciodată.

Un mic truc de stil? Alege o pereche într-o nuanță contrastantă față de restul ținutei pentru un efect vizual interesant, dar păstrează totul în aceeași paletă cromatică pentru coerență stilistic.

Iar dacă vrei o pereche nouă, modernă, în aplicația CCC și în magazine, găsești modele actuale și bine lucrate, alături de oferte care chiar merită luate în calcul. O alegere bună îți poate completa garderoba cu o pereche versatilă, ușor de purtat în orice context.

(P)