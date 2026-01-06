La finalul anului 2025, Asociația Județeană de Fotbal Prahova a stabilit coordonatele reluării activității competiționale în noul an.

Astfel, dacă nu apar ”evenimente neprevăzute” (mai ales din punct de vedere al vremii), toate cele 4 jocuri restante (două din Cupa României și două din campionat)ar urma să se dispute duminică, 15 februarie 2026, cu stabilirea orelor și a terenurilor de joc prin comunicare oficială AJF Prahova (programare în funcție de disponibilitatea bazelor sportive și de condițiile meteo).

Având în vedere necesitatea încadrării în calendarul competițional și asigurarea ritmului competițional normal, Comisia de Competiții a propus reluarea returului (primul joc oficial din retur) în 7–8 martie 2026, pentru Liga a 4-a, Liga a 5-a, Liga a 6-a. Obligația ca echipa campioană a Ligii a 4-a să fie comunicată către FRF este până la data de 14 iunie 2026, conform regulamentului de baraj emis de FRF.

Pentru Cupa României – faza județeană, Comisia de Competiții propune următorul calendar pentru fazele eliminatorii: Șaisprezecimi: 21–22 februarie 2026, Optimi: 28 februarie – 01 martie 2026.

Comisia de Competiții a propus, pentru a preveni sincope organizatorice și absențe masive (jucători/oficiali), ca în weekendul aferent Sărbătorilor Pascale să nu se programeze jocuri pentru Liga a 6-a – seriile Sud și Vest. La nivelul competitiilor de juniori, Comitetul Executiv al AJF a aprobat, deja, în unanimitate, ca ediția 2026-2027 să înceapă pe data de 29 august 2026.

Important pentru cluburile ”cu probleme”: s-a aprobat și propunerea ca echipele care figureaza cu debite neachitate către AJF Prahova (taxe, vize, baremuri) să nu poată beneficia de servicii administrative ale AJF Prahova (transferuri, legimitari, vize etc.) până la achitarea debitelor. De asemenea, s-a aprobat și uniformizarea prețului vizelor anuale, la suma de 40 de lei.