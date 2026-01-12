V. S.

ADR Sud Muntenia a anunțat că anul 2026 a început cu un demers semnificativ pentru patrimoniul cultural și dezvoltarea durabilă a municipiului Ploiești, odată cu lansarea proiectului „Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clopotniței Bisericii «Sf. Ioan Botezătorul» și realizarea lucrărilor conexe aferente”, finanțat prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021–2027.

Evenimentul de debut al proiectului a reunit reprezentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, respectiv pe Liviu-Gabriel Mușat, director general, și Andreea-Mirela Tache, director al Cabinetului Directorului General, alături de preotul paroh Aurelian-Mihai Frusinoiu.

Proiectul este inclus în Prioritatea 6 – „O regiune atractivă” și beneficiază de o finanțare totală de peste 6,71 milioane de euro, din care peste 6,57 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Investiția vizează restaurarea și consolidarea clopotniței Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul”, cunoscută și ca Monument al Eroilor din Războiul de Întregire Națională (1916–1918), un simbol important al identității istorice și culturale a Ploieștiului.

Durata de implementare a proiectului este de 42 de luni, termenul estimat pentru finalizare fiind aprilie 2029. Prin această investiție, autoritățile urmăresc revitalizarea zonei, creșterea atractivității turistice a municipiului și consolidarea poziției Ploieștiului ca destinație culturală la nivel regional și național.

Potrivit estimărilor, după finalizarea lucrărilor, obiectivul va atrage anual peste 34.000 de vizitatori, cu efecte pozitive asupra economiei locale, serviciilor turistice și comunității.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia are rolul de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021–2027, administrând un buget de peste 1,57 miliarde de euro destinat susținerii dezvoltării echilibrate a regiunii. Fondurile sunt alocate pentru proiecte strategice în domenii precum patrimoniul cultural, infrastructura, mobilitatea urbană, educația și competitivitatea economică.

Prin acest proiect, patrimoniul istoric al municipiului Ploiești este readus în prim-plan, devenind un motor important pentru dezvoltarea regională și pentru promovarea identității culturale a regiunii Sud-Muntenia.