Dependenţa de substanţe nocive şi tentativele de suicid în rândul tinerilor sunt în creştere. Este realitatea alarmantă care reiese din datele spitalelor, ale psihologilor şi din statisticile organizaţiilor neguvernamentale, potrivit TVRInfo. Cauzele sunt multiple, dar la bază sunt emoțiile pe care nu știu să le gestioneze, spun specialiştii. Care atrag atenția că în România centrele de asistență în astfel de situații sunt deficitare.

Medicii avertizează: sunt tot mai multe cazuri, de la lună la lună. Tensiunile emoționale, presiunile din familie, conflictele de la școală, bullying-ul, expunerea constantă la mediul online, incertitudinea îi împing la gesturi extreme.

Mihai Copăceanu, psiholog, precizează în acest sens: ”Copiii știu să se ascundă bine și nu dau de bănuit nimic. Când spune că nu-l mai interesează nimic, e un prim semn că acolo nu e ceva întâmplător, că e o tristețe”.

Printre semnele care ar trebui să atragă atenția sunt schimbările bruște de comportament, izolare, lipsă de energie, iritabilitate, insomnii, renunțarea la activități care le făceau plăcere.

Mihaela Dinu, psiholog, a subliniat la rândul său : ”În școală ar trebui să li se transmită informații. Un alt aspect este lipsa centrelor de intervenție”

Dar România nu are prevenție. Și nici destui specialiști pentru adolescenți.

Dr. Ciprian Bacilă, președinte al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie a precizat că ”există doar 260 de medici care tratează adolescenți și tineri, ca urmare, în care în România avem, la 100 de mii de locuitori, doar 5 specialiști în psihiatrie copii”.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarant la rândul său: ”Numărul de medici psihiatri anul acesta a fost crescut în Rezidențiat, fiind suplimentat semnificativ. O altă măsură e înființarea a tot mai multe cursuri și supra-specializări”. În acest context, medicii și psihologii cer insistent: ”Fiți atenți la copii! Vorbiți cu ei. Observați-le gesturile, prieteniile, obiceiurile. Uneori, un dialog sincer poate salva o viață”.