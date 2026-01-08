Firmele de formare profesională din toată România vor putea obține granturi de câte 60.000-500.000 EUR pe proiect, printr-o linie de finanțare care urmează să se deschidă în luna martie 2026, în cadrul Programului de Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027, potrivit Startup Café.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat recent Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Sprijinirea tranziției forței de muncă”, Componenta „Sprijin pentru modernizarea și consolidarea instituțiilor și serviciilor pieței forței de muncă – Formare profesională – furnizori acreditați”.

Printre altele, vor putea accesa fonduri europene firmele de formare profesională, ONG-urile sau patronatele din toată România, în anumite condiții.

Acestea vor trebui, însă, să ofere servicii de formare persoanelor fizice din județele eligibile: Gorj, Dolj, Galați, Prahova, Mureș, Hunedoara, precum și Valea Jiului.

Proiectele se vor depune în sistemul electronic MySMIS 2021 în perioada 03/03/2026, ora 16:00 – 03/07/2026, ora 14:00. Autoritatea de management poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

În cadrul apelului de proiecte, solicitanţii de finanţare eligibili sunt:Furnizori de servicii de ocupare și/sau furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;Furnizori de formare profesională continuă (FPC) autorizați, publici sau privați, conform legislației în vigoare; Furnizori de servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, în conformitate cu reglementările aplicabile.

Solicitanții pot fi persoane juridice de drept public sau privat (alții decât AJOFM), autorizați/acreditați, după caz, la data depunerii Cererii de finanțare.

Astfel, tipurile de entități eligibile sunt:Unități de învățământ,

Societăți comerciale, Fundații/asociații/organizații non-guvernamentale, Instituții publice, Federații patronale/sindicale, Alte entități autorizate/acreditate, conform legislației aplicabile.

Linia de finanțare are la dispoziție un buget total de 17 milioane EUR, susținut din Fondul de tranziție justă, parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, dar și cu fonduri de la bugetul de stat, astfel:

Gorj 3.789.242 EUR, Hunedoara 2.380.412 EUR, ITI Valea Jiului 1.282.722 EUR, Dolj 3.106.652 EUR, Galați 2.252.692 EUR, Prahova 2.232.342 EUR, Mureș 1.949.632 EUR.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare se încadrează între 60.000 euro și 500.000 euro. În cazul în care valoarea eligibilă a proiectului depășește valorile maxime eligibile, solicitantul poate include diferența în categoria cheltuielilor neeligibile.

Valoarea contribuției eligibile a beneficiarului este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.