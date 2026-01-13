Faza tur a sezonului regulat din Liga Națională de Baschet Masculin s-a încheiat, iar ierarhia după primele 14 etape conturează un retur extrem de disputat, în care fiecare meci va avea o importanță majoră atât în lupta pentru accederea în playoff, cât și pentru evitarea zonei inferioare a clasamentului.

După jumătatea sezonului regulat, CSM CSU Raiffeisen Oradea ocupă prima poziție, cu un bilanț de 13 victorii şi o singurǎ înfrângere, fiind urmată de CSO Voluntari și FC Argeș Pitești.

Echipa ploieșteană are un parcurs „ușor peste”, față de ultimii ani, ocupând poziția a 11-a.

Clasamentul după 14 etape (finalul turului)

CSM CSU Raiffeisen Oradea – 13/1 – 27 p

CSO Voluntari – 11/3 – 25 p

FC Argeș Pitești – 10/4 – 24 p

CS Rapid București – 8/6 – 22 p

SCMU Craiova – 9/4 – 22 p

CSM Târgu Mureș – 7/7 – 21 p

CS Dinamo București – 7/7 – 21 p

CS SCM Politehnica Timișoara – 7/7 – 21 p

CSM Corona Brașov – 7/7 – 21 p

CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea – 7/6 – 20 p

CSM BBA Petrolul Ploiești – 6/8 – 20 p

CSA Steaua Sharks București – 6/8 – 20 p

CSU Sibiu – 5/9 – 19 p

CSM Târgu Jiu – 1/13 – 15 p

CSM Galați – 0/14 – 14 p

CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea și SCMU Craiova au un meci mai puțin disputat, cele două formații urmând să își joace partida restantă, reprogramată din etapa a 10-a.