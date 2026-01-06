Baschetul 3×3 românesc s-a ”reunit” la Izvorani, unde, în perioada 21–30 decembrie, cu sprijinul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, sportivii și sportivele generațiilor 2009–2010, alături de jucătorii din lotul masculin lărgit pentru Nations League 2026, au participat la un cantonament centralizat.

În cadrul cantonamentului, sportivii au fost evaluați şi s-a urmărit creșterea nivelului tehnico-tactic și competițional, formarea coeziunii de grup, dar și a relațiilor de joc, printre cei prezenți fiind și mai mulți baschetbaliști ploieșteni.

Sportivii U17 Masculin – Baschet 3×3 participanți la această acțiune au fost: Rusu Andrei, Ilie David, Borcan Vlad, Iordăchescu David, Riglea Alex, Daniș Horia, Bosoancă Vlad, Arădoaie David, Vulc Andrei, Toma Lucian, Kovaci David, Madotto Roberto, Bătașniat Tudor, Pichelin Amory.

La U17 Feminin – Baschet 3×3 s-au prezentat sportivele: Lungu Maira, Clonda Patricia, Pop Camelia, Bako Maia, Costan Sofia, Papuc Adriana, Mureșan Raisa, Bitcău Carmen, Tudor Ștefania, Mihalcea Crina, Ernyei Karina, Pantea Teodora.

La U21 Masculin – Baschet 3×3 au fost sportivii: Robert Spoitoru, Sebastian Niculae, Major Koppany, Andrei Ilie, Matei Vișan.

Din stafful tehnic au făcut parte: Vlad Ghizdăreanu, Zoltan Safar, Cezar Stănescu, Alina Șerban, Maria Motorga, Eli Uattara și Toni Pavel.

Pe durata cantonamentului, sportivii au participat la antrenamente tehnico-tactice specifice, evaluări fizice, sesiuni de analiză video și două turnee de evaluare competițională.