„Ne-a părăsit, după o lungă suferință, Vasile „Sile” Constantin, omul pentru care stadionul „Ilie Oană” a fost, la propriu, ca o casă, el fiind cel care, de-a lungul ultimelor decenii, a avut în grijă gazonul arenei ploieștene.

Odihnește-te în pace, Sile! Familia Petrolul Ploiești îți este recunoscătoare!”…

Cam atât „rămâne” după o… viață de om, dedicată muncii, fotbalului, celorlalți .

Pentru că „Sile” s-a dedicat exact celor trei de mai sus: muncă, fotbal, ceilalți!

Iar suferința din ultima perioadă i-a fost curmată acum, ca o izbăvire, de care omul avea nevoie! Pentru că a fost prea multă și nedreaptă suferința pentru acest om!

Ieri, trupul său a trecut pentru ultima dată pe „acasă”! La arena ”Ilie Oană”, care i-a fost casă! Sufletul său nu va ” pleca” probabil niciodată din „iarba” pe care a îngrijit-o!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!