Un studiu amplu realizat de cercetătorii de la Harvard pe 45.589 de bărbați cu vârste între 40 și 75 de ani nu a găsit nicio legătură între consumul de cafea și riscul de boală coronariană sau accident vascular cerebral, chiar și în cazul consumatorilor care beau cantități mari. Studiul Scottish Heart Health-citat de Hotnews- a raportat chiar o reducere a riscului de boli cardiace la consumatorii de cafea, iar beneficiul a fost mai pronunțat la cei care beau cantități mai mari.

Un consum de una până la trei căni de cafea pe zi este asociat cu o probabilitate mai mică de insuficiență cardiacă și de mortalitate cardiovasculară. Relația cu boala coronariană rămâne neclară, însă datele disponibile nu indică o creștere a riscului la consumatorii de cafea.

Cafeaua pare să ofere și alte beneficii pentru sănătate. Studiile realizate la Harvard indică un risc redus de diabet, calculi biliari și pietre la rinichi la consumatorii de cafea. O cercetare italiană a indicat chiar o oarecare protecție împotriva cancerului de colon.

Un aspect mai puțin cunoscut este că metoda de preparare influențează efectele cafelei asupra colesterolului. Cafeaua preparată prin fierbere, la ibric poate crește nivelul colesterolului din sânge, în timp ce cafeaua filtrată, cea la filtru sau cea instant nu au acest efect.

Dacă vreți să aflați dacă sunteți sensibil la efectele cafelei asupra tensiunii, există o metodă simplă. Măsurați-vă tensiunea arterială înainte de a bea o ceașcă de cafea, apoi repetați măsurătoarea la 30-120 de minute după consum. Dacă nu beți cafea în mod regulat și observați o creștere de 5-10 puncte, este posibil să fiți sensibil la efectele hipertensive ale cofeinei.