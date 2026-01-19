Uniunea Europeană şi Mercosur au semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE şi statele Mercosur şi crearea oficială a celei mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global, relatează AFP, citată de Hotnews. Acordul a fost negociat încă din 1999 între Uniunea Europeană şi ţările fondatoare Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay). Majoritatea statelor europene l-au susţinut recent, în pofida opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei. „Alegem un comerţ echitabil în locul tarifelor vamale, un parteneriat productiv pe termen lung în locul izolării. Şi mai presus de toate, intenţionăm să aducem beneficii concrete şi tangibile cetăţenilor şi companiilor noastre”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, semnând acordul. Acesta este un „semnal clar în favoarea comerţului internaţional” într-un context de „tensiuni”, a declarat, la rândul său, preşedintele Paraguayului, Santiago Pena, a cărui ţară deţine preşedinţia prin rotaţie a Mercosur. Acest acord elimină tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale şi stimulează exporturile europene de automobile, utilaje, produse chimice, vinuri şi băuturi spirtoase. În schimb, facilitează accesul pe piaţa europeană pentru carnea, zahărul, orezul, mierea şi soia din America de Sud. Semnarea sa are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump a majorat numeroase taxe vamale în ultimul an. Proteste importante împotriva acestui tratat au avut loc în mai multe ţări ale UE, în timp ce mari părţi ale societăţii civile din ţările Mercosur se opun şi ele acordului.

Tratatul s-a lovit de opoziţia fermierilor şi a crescătorilor de animale din mai multe ţări europene, care s-au mobilizat în demonstraţii puternice împotriva semnării sale, în Franţa, Polonia, Irlanda şi Belgia.

Textul a fost aprobat în cadrul UE cu sprijinul a 21 din cele 27 de state membre, dar nu intră automat în vigoare după semnare, ci mai trebuie parcurse şi alte etape în cadrul ambelor blocuri. Mercosur este piața comună sudică, un bloc comercial sud-american înființat în 1991. Membrii săi cu drepturi depline sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.Împreună, țările Mercosur formează a 6-a economie ca mărime din lume, cu o populație totală de 270 de milioane locuitori.