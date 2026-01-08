Echipa secundă a CSM BBA Petrolul Ploieşti a început anul cu o victorie la scor obţinută în Sala “Olimpia”, în faţa celor de la CSM CSU Oradea 2: 89-51 (25-21, 17-8, 26-15, 21-7).

Partida a contat pentru prima etapă a Fazei a II-a a campionatului Ligii 1, în care băieţii noştri joacă în Grupa Echipelor Satelit, şi nu le-a pus probleme elevilor lui Ionuţ Ivan şi Cristi Trandafir decât în primul sfert. Oaspeţii au început mai atenţi şi au condus în debut chiar şi la 7 puncte, însă, de la 13-20, ploieştenii s-au trezit şi, după 25-21 la finele primelor 10 minute, au avut un parţial de 13-0 în sfertul secund prin care au lămurit soarta partidei.

Stafful nostru a încercat să împartă echitabil minutele celor 11 jucători utilizaţi, toţi prinzând între 14 şi 23 de minute pe teren, oferindu-le şi celor care uneori joacă mai puţin oportunitatea de a avea evoluţii mai consistente. Şansă de care a profitat şi cel mai tânăr component al lotului, Vlad Ghiman, care a reuşit, la doar 14 ani (va împlini 15 ani pe 25 ianuarie), să înscrie primele sale puncte la nivel de seniori!

Pentru CSM BBA Petrolul 2 Ploieşti au jucat: R. Movileanu (22 puncte, 1×3, 10 recuperări), Al. Dimov (11, 1×3), Al. Şerban (11), Oct. Ion (10, 2×3), A. Bădicioiu (9), R. Mihalache (7, 1×3), V. Borcan (7, 1×3), M. Necula (6, 1×3), F. Diaconescu (4), V. Ghiman (2) şi R. Pătraru.

În etapa a 2-a a acestei faze, echipa noastră va juca, duminică, pe terenul celor de la CS Rapid Bucureşti 2.