Între 15–22 februarie 2026, la Sala Sporturilor „Olimpia”, Ploieștiul găzduiește DRACULA OPEN – una dintre cele mai importante competiții non-elite din lume, categoria A.

Vor fi peste 500 de sportivi din mai multe țări, meciuri de nivel internațional și expunere importantă pentru oraș.

În perspectiva organizării turneului, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, s-a întâlnit cu Vasile Cîtea- președintele Federației Române de Box, cu Titi Tudor – antrenor de box și ”Cetățean de onoare” al orașului și cu Lucian Rădulescu- directorul CSM. În acest an, Ploieștiul va fi gazda mai multor competiții de anvergură, nu numai box, inclusiv o competiție internațională de gimnastică urmând să fie organizată la Sala ‘Olimpia”.