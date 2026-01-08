F. T.

În urma unui apel primit prin intermediul Numărului Unic „112”, jandarmii montani au fost solicitați să intervină pentru sprijinirea a două persoane rămase într-o zonă împădurită, după ce autoturismul în care acestea se aflau a rămas blocat în apropiere de Sinaia.

Un echipaj al Inspectoratutului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Prahova s-a deplasat în cel mai scurt timp la fața locului și a reușit deblocarea autoturismului, persoanele fiind ulterior îndrumate și revenind în siguranță în stațiunea Sinaia.

În acest context, pentru prevenirea unor evenimente de acest fel, IJJ Prahova recomandă celor care se deplasează în zonele montane: să se informeze în prealabil asupra stării vremii și a traseelor; să evite deplasarea cu autoturismele în zone forestiere sau pe drumuri neamenajate; să echipeze corespunzător autovehiculul potrivit sezonului (anvelope adecvate, lanțuri, combustibil suficient); să anunţe o persoană apropiată cu privire la traseul ales.