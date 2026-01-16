Ieri dimineață, pompierii militari prahoveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea flăcărilor care au cuprins două case în localitățile Dumbrăvești și, respectiv, Drăgănești.

În primul caz, salvatorii au acționat în satul Mălăieștii de Sus (comuna Dumbrăvești) cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la o casă, afectând o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, flăcările extinzându-se și la acoperișul unei locuințe învecinate, pe o suprafață de circa 100 de metri pătrați.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul într-un timp scurt, împiedicând extinderea acestuia. Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, a informat ISU Prahova.

În ceea ce privește a doua intervenție, acesta a avut loc în satul Meri (comuna Drăgănești), acolo unde s-a intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, în sprijin fiind mobilizat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Drăgănești.

Tot ISU Prahova menționează că, în acest caz, „flăcările cuprinseseră o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați dintr-o casă, dar fără pericol de propagare către gospodăriile învecinate. În schimb, paramedicii au acordat îngrijiri medicale la fața locului proprietarei imobilului, care a suferit un atac de panică”.