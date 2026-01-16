Primul meci din 2026 a adus o victorie importantă pentru echipa de baschet „U20” a CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti, care s-a impus, cu 79-69 (23-19, 14-17, 24-21, 18-12), pe terenul celor de la Rapid Bucureşti. Formaţia din Capitală era, alături de CN Aurel Vlaicu, una dintre cele două grupări neînvinse în acest sezon, aşa că Ionuţ Ivan şi Cristi Trandafir au abordat întâlnirea mizând pe „artileria grea”, toţi jucătorii de la prima echipă cu drept de joc la această categorie de vârstă, mai puţin Rareş Movileanu, uşor accidentat, evoluând în disputa derby, iar impactul a fost cel scontat, primii trei marcatori ai echipei noastre fiind Codruţ Dinu, David Raşoga şi George Angelian, care au contribuit cu 61 de puncte la succesul obținut.

Ionuţ Ivan şi Cristi Trandafir au folosit următorul lot de jucători: C. Dinu (25 puncte, 1×3), D. Raşoga (20), G. Angelian (16), Al. Şerban (8), R. Mihalache (6), R. Pătraru (3), F. Diaconescu (2), Al. Dimov, Oct. Ion, S. Ciulin, M. Necula şi A. Bădicioiu.

În etapa a 6-a, programată miercuri, 28 ianuarie, CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti va juca, pe teren propriu, cu CSO Voluntari.