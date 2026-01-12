F. T.

Sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, ieri, oamenii legii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale efectuau cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs o crimă în orașul Bușteni, victima fiind un bărbat în vârstă de 59 de ani.

De asemenea, ancheta are rolul de a stabili și încadrarea juridică a faptei.

Speța este prezentată de către IPJ Prahova astfel: „La data de 10 ianuarie 2026, în jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bușteni au fost sesizați cu privire la producerea unui conflict între două persoane, pe raza localității.

Ca urmare a sesizării, oamenii legii s-au deplasat la fața locului, iar din verificările preliminare efectuate a rezultat că, pe fondul unor discuții contradictorii, amplificate de consumul de băuturi alcoolice, între doi bărbați ar fi izbucnit un conflict spontan, care a degenerat într-o agresiune de o gravitate deosebită. În acest context, unul dintre bărbați ar fi exercitat acte de violență extremă asupra celuilalt, utilizând un obiect tăietor-înțepător, cauzându-i leziuni incompatibile cu viața.

Persoanele implicate au fost identificate ca fiind doi bărbați, în vârstă de 43, respectiv 59 de ani, ambii domiciliați în Bușteni.

În urma agresiunii, a survenit decesul bărbatului de 59 de ani, deces constatat la fața locului de către echipajul medical sosit în sprijin.

Trupul neînsuflețit al persoanei decedate a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei medico-legale”.

Bărbatul de 43 de ani se află din noaptea de sâmbătă spre duminică în custodia polițiștilor, fiind desfășurate activități procedurale specifice, iar în funcție de materialul probator administrat, urmează să fie dispuse măsurile procedurale prevăzute de lege.