Guvernul a aprobat un „mecanism de control al concediilor medicale”, inclusiv la „solicitarea angajatorului”, printr-o ordonanță de urgență privind „stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate”.

Astfel, OUG91/2025 stabilește, pentru o perioadă determinată între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, un mecanism de suportare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate între angajator și bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate (FNUASS), prin diminuarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate cu prima zi, potrivit StartUp Café.

Angajatorul suportă zilele 2 – 6 ale plății indemnizației pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare. În cazul celor care se suportă integral din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate (FNUASS), nu se plătește prima zi.

Perioadele de diminuare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate constituie stagiu de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu menținerea calității de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.