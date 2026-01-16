V. S.

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești a demarat procedurile de organizare a concursului pentru ocuparea postului de manager al celei mai mari unități medicale a județului Prahova.

Pentru concursul care se va desfășura în două etape (verificarea condițiilor de participare, eliminatorie, și etapa de susținere publică și evaluare a proiectului de management), în perioada 19 februarie – 12 martie 2026, se pot înscrie persoanele fizice care întrunesc cumulativ condițiile impuse: să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, să cunoască limba română, să fi absolvit cursuri de perfecționare în management sau management santiar, să aibă cel puțin 10 ani vechime în posturi cu studii universitare de lungă durată, să nu fi fost condamnate pentru infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, sunt apte medical, nu au împlinit vârsta standard de pensionare. Dacă îndeplinesc aceste condiții, cei interesați trebuie să-și întocmească și dosarul cu toate documentele obligatorii.

Pentru a doua etapă a concursului, candidații trebuie să pregătească un proiect de management, pe una dintre temele următoare: Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului; Siguranța și satisfacția pacientului; Managementul calității serviciilor medicale; Managementul resurselor umane; Performanța clinică și financiară a activităților spitalului.

Calendarul concursului cuprinde, pe 22 ianuarie, vizitarea spitalului de către candidații interesați, pe 16 februarie este data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs, afișarea listei candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs este stabilită pentru 19 februarie, iar pe 20 februarie – primirea contestațiilor care vor trebui soluționate până pe 23 februarie. Ulterior, în a doua etapă a concursului, pe 3 martie vor avea loc susținerea publică a proiectului de management și evaluarea abilităților manageriale ale candidaților, iar pe 4 martie – afișarea rezultatelor după a doua probă, care pot fi contestate în 24 de ore de la publicare.

Finalul concursului va fi pe 12 martie, când Consiliul de Administrație al Spitalului Județean va înainta președintelui CJ Prahova procesul verbal cu rezultatele concursului, cu propunerea de validare.