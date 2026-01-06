Cu ocazia ședinței Comitetului Director al F.R.H. din decembrie s-a aprobat actua­lizarea componenței Subcomisiei Tehnice de juniori – feminin din cadrul Comisiei ­Tehnico – Metodice. Noua componență a comisiei este următoarea:

1 BORA Victorina Antrenor principal lot junioare

2 ARTENE Gabriela Antrenor principal lot cadete

3 GHERMAN Cristian Antrenor CS Rapid București

4 VLAD Nicoleta Antrenor ACS Lucian Bute Galați

5 CIOBOTARU Mihaela CSM Corona Brașov

6 EVI Mihaela Antrenor CS Gloria Bistrița

7 MOISE Alexandru CSM București

8 COMENDANT Robert CSM Ploiești

9 GHEORGHE Gabriela Antrenor CNE Râmnicu Vâlcea

10 PAȘCA MAIOR Simona Antrenor CNOPT Bistrița

11 LUCA Steluța Antrenor federal

Așadar, handbalul juvenil prahovean va avea un reprezentant în comisia FRH de specialitate, antrenorul care a adus titlul național, în 2025, la junioare IV, la Ploiești, Robert Comendant fiind inclus între tehnicienii care se vor ocupa de viitorul handbalului feminin românesc.