Cheltuielile Administrației Prezidențiale în anul 2025 au fost reduse cu 30 la sută, a anunțat, într-o postare pe platforma X și pe contul său de Facebook, președintele României, Nicușor Dan, potrivit TVRInfo.

„În momentul în care o să vină rectificarea bugetară pentru 2025, Administraţia Prezidenţială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu, pentru a participa la acest efort colectiv”, spunea Nicușor Dan în iulie 2025.