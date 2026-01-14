F. T.

Luni, 12 ianuarie, pompierii militari din Vălenii de Munte au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din comuna Izvoarele, satul Homorâciu, la fața locului fiind concentrate, progresiv, cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și un echipaj de prim ajutor SMURD.

Flăcările au cuprins o locuință și anexele gospodărești aferente, afectând o suprafață totală de aproximativ 400 de metri pătrați, precum și o cantitate mare de material lemnos depozitat în curtea gospodăriei.

După ore bune de luptă cu flăcările, incendiul a fost stins, iar ISU Prahova informa: „Cauza probabilă a incendiului a fost focul pus intenționat, iar cazul a rămas în atenția autorităților abilitate”.

Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că ieri, 13 ianuarie, polițiștii prahoveni au precizat: „În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei (incendiere – n.n.) ca fiind un bărbat în vârstă de 85 de ani, domiciliat la adresa imobilului afectat. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru

24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive”.

Cercetările sunt continuate de către polițiști în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect comiterea infracțiunii de „distrugere prin incendiere”.