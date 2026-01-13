F. T.

Un judecător de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a bărbatului din Bușteni care s-ar face vinovat de comiterea infracțiunii de omor, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Câmpina.

Reamintim că, la data de 10 ianuarie 2026, în jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Poliției

Orașului Bușteni au fost sesizați cu privire la producerea unui conflict între două persoane, pe raza localității.

În urma sesizării, oamenii legii s-au deplasat la fața locului, iar din verificările preliminare efectuate a rezultat că, pe fondul unor discuții contradictorii, amplificate de consumul de băuturi alcoolice, între doi bărbați ar fi izbucnit un conflict spontan, context în care „unul dintre bărbați ar fi exercitat acte de violență extremă asupra celuilalt – după cum preciza IPJ Prahova într-un comunicat – , utilizând un obiect tăietor-înțepător, cauzându-i leziuni incompatibile cu viața. Persoanele implicate au fost identificate ca fiind doi bărbați, în vârstă de 43, respectiv 59 de ani, ambii domiciliați în Bușteni.

În urma agresiunii, a survenit decesul bărbatului de 59 de ani, deces constatat la fața locului de către echipajul medical sosit în sprijin”.