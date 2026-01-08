Australia a devenit prima țară din lume în care a intrat în vigoare interzicerea accesului pe rețelele de socializare pentru copii și adolescenți până la vârsta de 16 ani.

Astfel, copiii și adolescenții mai mici de 16 ani nu mai pot avea conturi personale pe platformele de social media precum Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, Reddit sau YouTube.

„Este într-adevăr un moment în care te simți mândru că ești australian”, a declarant premierul Anthony Albanese, în fața reporterilor, potrivit DPA, preluată de Agerpres. „Este una dintre cele mai mari schimbări sociale și culturale prin care a trecut națiunea noastră”, a adăugat el, precizând că legea le va asigura celor mici o copilărie normală, le va aduce liniște părinților și va reprezenta un exemplu pentru celelalte țări.

Companiile de social media afectate de măsură au dispus de un interval de timp de un an pentru a introduce proceduri de verificare a vârstei utilizatorilor, iar încălcările acestei interdicții vor fi penalizate cu amenzi mari.

Serviciile de mesagerie precum WhatsApp, e-mail, jocurile online și programele educaționale sunt exceptate de la noile reguli.

Guvernul australian dorește să-i protejeze pe copii și adolescenți de riscuri precum cyberbullying, conținut neadecvat și instalarea dependenței de rețelele de socializare.

„Nu va fi perfect. Este o mare provocare. Este însă un succes că se întâmplă. Este un succes și că avem această discuție”, a mai susținut premierul australian.

Criticii susțin că interdicția este disproporționată și au fost deja ridicate obiecții legale la Curtea Supremă. Mulți sunt de părere că adolescenții vor căuta pur și simplu alte servicii similare, unde riscurile și verificările sunt și mai dificil de implementat și monitorizat.

Fostul director general al TikTok în Marea Britanie și Europa, Richard Waterworth, susține că interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare pentru copii în Australia nu reprezintă neapărat ”o victorie pentru siguranță” și avertizează că aceasta ar putea avea multiple ”consecințe neintenționate”.

Richard Waterworth a explicat că adolescenții și copiii vor minți în legătură cu vârsta lor, ceea ce înseamnă că nu vor mai avea acces la instrumentele de siguranță pe care platformele le-au implementat pentru protecția lor. El a spus că aceștia nu își vor putea conecta contul la contul părinților lor și nu vor avea fluxul de conținut recomandat corect.

Alte țări iau în considerare să urmeze exemplul Australiei. În noiembrie, Danemarca a anunțat că are în vedere să restricționeze accesul copiilor până la vârsta de 15 ani pe anumite platforme de social media, invocând îngrijorări cu privire la starea de sănătate psihică a acestora.