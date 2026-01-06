CSM BBA Petrolul Ploieşti a început anul cu o victorie senzaţională, obţinută pe terenul uneia dintre cele mai în formă echipe ale Ligii Naţionale de Baschet Masculin, SCM Universitatea Craiova. Băieţii pregătiţi de Mihai Popa au câştigat cu 98-95 (25-17, 21-24, 20-27, 32-27) în fieful oltenilor, la capătul unei întâlniri pe care au controlat-o în marea majoritate a timpului, având puterea să revină inclusiv în momentele de după jumătatea sfertului al treilea, în care gazdele trecuseră în faţă.

A fost meciul revanşei pentru Devante Brooks, jucătorul venit în vară chiar de la Craiova încheind partida în double-double, cu 21 puncte şi 13 recuperări, a fost meciul în care Brkic şi Jones au tras echipa după ei, fiecare trecându-şi câte 24 de puncte în cont, a fost meciul în care Codruţ Dinu a impresionat în special prin pătrunderea de „2 puncte” din finalul partidei, urmată de o apărare impecabilă la Sessoms, dar şi meciul în care toată echipa a făcut un efort impresionant pentru a obţine prima victorie externă a sezonului.

Lotul echipei ploieștene a fost următorul: V. Brkic (24 puncte, 1×3), A. Jones (24, 1×3), D. Brooks (21 puncte, 1×3, 13 recuperări), C. Dinu (8), G. Angelian (4), D. Raşoga (4), Cr. Cotoară (4), J. Febres (4), A. Calenic (3, 1×3), K. Cooper (2), R. Pătraru şi R. Movileanu.

În runda următoare, prima a returului Sezonului Regulat al Ligii Naţionale, CSM BBA Petrolul Ploieşti va sta, proxima partidă fiind cea din 17 ianuarie, de la CS SCM Politehnica Timişoara.