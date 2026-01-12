F. T.

Peste 136 de hectare au fost acoperite cu puieți sau prin regenerări artificiale de către Direcția Silvică Prahova în cele două campanii de împăduriri – de primăvară și de toamnă – ale anului trecut.

De asemenea, în perioada menționată, silvicultorii prahoveni au mai efectuat completări, refaceri de culturi și alte lucrări silvoculturale pe aproximativ 80 de hectare.

Din totalul celor aproximativ 136 de hectare amintite la început, peste 100 au presupus regenerări artificiale, iar restul – pe cale naturală.

Pentru regenerările artificiale au fost folosiți peste 540 de mii de puieți proveniți din pepinierele de pe raza Ocoalelor din subordinea Direcției Silvice Prahova.

Evident, este prematur a spune că suprafața împădurită în cursul anului trecut va deveni verde în totalitate, cât timp condițiile pedologice au ultimul cuvânt de spus.

Astfel, dacă necesarul de apă din sol este optim în acestă iarnă, lunile iulie și august 2026 vor „tria” ce se va prinde și ce nu, în contextul în care, de ani buni, acestea sunt cele mai secetoase.

Care culturi sunt pasibile de a fi afectate cel mai mult? Cele din sudul județului, în mod special de pe raza Ocoalelor Silvice Ploiești și Verbila.

Pepinierele – o preocupare constantă

Producerea puieților containerizați nu mai reprezintă un pionierat pentru Direcția Silvică Prahova, ci o continuitate.

În acest sens, amintim că tot în anul trecut au fost semănati peste 54 de ari cu semințe pentru viitori puieți.

Lucrurile și nici lucrările nu se opresc însă aici, în toată perioada anului culturile în câmp deschis sau în solarii necesitând lucrări specifice.

Iar când scriem despre pepiniere, de amintit faptul că, în 2025, Direcția Silvică Prahova a oferit, cu titlu gratuit, mii de puieți UAT Lipănești.

Una peste alta, 2025 a reprezentat o continuitate a profesionalismului cu care deja ne-au obișnuit reprezentanții Direcției Silvice Prahova.