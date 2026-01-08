Ca urmare a neconformității la un ingredient – posibila prezență a cereulidei, ANSVSA a anunță rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf Nestlé pentru sugari din România. Părinții trebuie să returneze produsele la magazine, potrivit Mediafax.

Rechemarea a fost inițiată din prudență de către companie. O neconformitate a fost identificată la un ingredient provenit de la un furnizor extern.

Există posibilitatea prezenței cereulidei în anumite loturi de lapte praf. Toxina poate provoca probleme de sănătate la consumatori vulnerabili precum sugarii.

Până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire. Consumul acestor produse nu a asociat niciun incident de sănătate raportat oficial.

Persoanele care au cumpărat produse din loturile vizate trebuie să nu le utilizeze. Siguranța sugarilor este prioritatea absolută în acest caz. Produsele trebuie returnate la magazinul de unde au fost cumpărate. Contravaloarea va fi rambursată integral consumatorilor afectați de rechemare.

Părinții pot contacta numărul gratuit pentru consumatori 0800 863 785. Linia telefonică funcționează luni-vineri, între orele 09.00-18.00 pentru informații.

Adresa de email contact@ro.nestle.com este disponibilă pentru întrebări suplimentare. Compania oferă suport consumatorilor afectați de această rechemare de produse.

Cereulidă este o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus. Aceasta poate provoca intoxicații alimentare și probleme gastrointestinale severe la consumatori.

Lista completă a loturilor poate fi consultată accesând linkul https://www.ansvsa.ro/wp-content/uploads/2026/01/Rechemare_Diverse_formule_lapte_Nestle_Romania_06.01.2026.pdf.