Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins până joi avertizările pentru ger pentru întreaga țară, în contextul unui val de frig persistent. Se vor înregistra temperaturi minime de până la -20°C, conform Mediafax. Potrivit ANM, temperaturile minime vor coborî frecvent între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și în zonele montane din Transilvania gerul va persista și pe timpul zilei, cu valori în jurul a minus 10 grade. Meteorologii avertizează și asupra intensificărilor de vânt în sudul Banatului și pe arii restrânse în sud-est, cu viteze de 40-50 km/h, precum și asupra precipitațiilor mixte și a poleiului, care vor afecta în special regiunile sudice și sud-estice, cu risc ridicat pentru trafic. ANM a emis mai multe coduri galbene, valabile pe intervale scurte. Astfel, ieri, între 10:00 – 20:00, au fost înregistrate temperaturi foarte scăzute în nordul și nord-estul Moldovei și în estul Transilvaniei, cu maxime în jurul a -10 grade Celsius. În restul Moldovei, sudul și centrul Transilvaniei, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, valorile termice se vor încadra între -8 și -4 grade, cu ger accentuat pe timpul nopții. De asemenea, astăzi, pentru intervalul orar 10:00 – 20:00, se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute în Moldova, sudul, centrul și estul Transilvaniei, Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei, cu valori între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei și în depresiunile și văile Transilvaniei, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade. În intervalul 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, va fi ger accentuat în majoritatea regiunilor, cu temperaturi minime între -20 și -10 grade. Totodată, pentru perioada marți – joi, ANM precizează că valul de frig va continua, cu temperaturi minime frecvent sub -10 grade în nord și centru, iar precipitațiile mixte și poleiul vor afecta local regiunile sudice și sud-estice. Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 40-50 km/h, amplificând senzația de frig. Autoritățile recomandă prudență sporită la drum și evitarea expunerii îndelungate la frig.