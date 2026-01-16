F.T.

Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, conducerea instituţiei ” a fost sesizată, la data de 15 ianuarie a.c., cu privire la faptul că mai multe documente ar fi fost încărcate într-o autoutilitară de către persoane neautorizate, în scopul transportării acestora în vederea distrugerii.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele neautorizate care au procedat la manipularea documentelor respective ar fi fost solicitate în acest sens de către doi angajați ai unității.

La nivelul inspectoratului a fost constituită o echipă de cercetare, care a desfășurat activități procedurale specifice, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc fapta, fiind totodată demarată o anchetă internă pentru clarificarea eventualelor abateri disciplinare. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de sustragere sau distrugere de documente ori înscrisuri, faptă prevăzută și pedepsită de art. 259 din Codul penal”.

În acest context, surse judiciare au precizat că este vorba despre o parte din Arhiva Serviciului Rutier Ploieşti, care urma să fie distrusă, după ce alte documente ale aceleiaşi arhive ar fi fost arse pe un câmp din Boldești-Scăeni.

A fost demarată o anchetă la nivelul IPJ Prahova, dar cazul a fost preluat şi de către un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, cercetările fiind continuate pentru comiterea infracţiunilor de sustragere şi distrugere de înscrisuri.