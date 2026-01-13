V. S.

Echipaje ale Ambulanței Prahova, doar cu ambulanțieri, monitorizează încă dinainte de Crăciun persoanele vulnerabile sau fără adăpost din municipiul Ploiești, traseul pe care îl urmează la fiecare intervenție ajungând până la 22 de kilometri.

Potrivit unui comunicat al SAJ Prahova, traseul stabilit este următorul: sediul Ambulanței (Șoseaua Vestului) – Gara de Vest – Gara de Sud – Centrul de Asistență Socială – Piața Mihai Bravu – Centru – Catedrala Sf. Ioan – Bd. Republicii (parc McDonalds) – Cameliei – Kaufland – str. Sg. Gheorghe Mateescu – Cirezarilor – Sediu Ambulanță.

Pe de altă parte, precizează reprezentanții Ambulanței Prahova, echipajele răspund și solicitărilor populației pentru preluarea persoanelor fără adăpost din orice zonă de pe raza județului Prahova.

Printre recomandările pe care trebuie să le avem în vedere în perioadele cu temperaturi scăzute: evitarea deplasărilor lungi în aer liber, în special pe timp de noapte; purtarea de îmbrăcăminte groasă, în straturi, cu încălțăminte impermeabilă; evitarea consumului de alcool, care dă o falsă senzație de încălzire. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice, dar și simptomelor de hipotermie – frisoane puternice, confuzie, somnolență, vorbire neclară.

Pentru protejarea persoanelor vulnerabile, este nevoie să se verifice starea vecinilor vârstnici sau a persoanelor care locuiesc singure și să se anunțe autoritățile dacă sunt observate persoane fără adăpost expuse frigului extrem.

La sfârșitul săptămânii trecute, echipajele Ambulanței Prahova au intervenit pentru transportul a șase persoane fără adăpost la centrul social din Ploiești. Duminică, o femeie în vârstă de 87 de ani, din Ploiești, a fost preluată de la domiciliu și transportată la UPU Ploiești, fiind diagnosticată cu hipotermie severă, temperatura corporală înregistrată fiind de 26,8°C. Ieri, au precizat reprezentanții Ambulanței Prahova, echipajele au răspuns unei solicitări în localitatea Măneciu, unde un bărbat de 69 de ani, suspectat de accident vascular cerebral, prezenta și hipotermie ușoară. Pacientul a fost transportat la UPU Ploiești pentru evaluare și tratament.