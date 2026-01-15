În Prahova sunt peste 113.000 de beneficiari

Printre multele măsuri de austeritate impuse de către Guvern și care rămân valabile în continuare, pe listă se regăsesc și prestațiile sociale al căror cuantum nu va fi majorat, unul dintre exemple fiind alocațiile de stat pentru copii, care rămân ”înghețate” și în anul 2026! De altfel, confirmarea faptului că banii primiți în acest ultim caz sunt la aceeași valoare ca anul trecut a venit chiar acum câteva zile, în contextul în care aceștia au fost virați beneficiarilor pe data de 9 ianuarie a.c. Conform măsurilor bugetare adoptate de către Executiv, alocațiile de stat pentru copii nu vor fi majorate anul acesta, Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, intrată în vigoare la 1 august 2025, stabilind, printre altele, că pe parcursul anului 2026, alocațiile de stat pentru copii se vor menține la nivelul aflat în plată în luna decembrie 2025. Astfel, 2026 este al doilea an consecutiv în care majorarea acestui tip de indemnizație este suspendată, după ce, la finalul anului 2024, o ordonanță de Guvern a blocat majorarea programată pentru anul 2025, ultima majorare a alocațiilor de stat pentru copii având loc în ianuarie 2024, când cuantumul acestora a fost crescut cu 13,8%. Potrivit unei situații valabile la nivelul lunii decembrie 2025, la nivelul județului Prahova erau 113.819 beneficiari de alocație de stat pentru copii, în mediul urban situația fiind următoarea: Ploiești – 31.048 beneficiari, Azuga- 588; Băicoi – 2.517; Breaza – 1.843; Bușteni – 937; Câmpina – 4.065; Comarnic – 1.384; Mizil- 3.046; Sinaia – 932; Slănic – 517; Urlați -1.994; Vălenii de Munte – 2.225; Plopeni -1.009; Boldești-Scăeni – 1.996. Din mediul rural, cei mai puțini beneficiari se regăsesc la: Jugureni – 51; Cosminele – 102; Călugăreni – 161; Lapoș – 166; Chiojdeanca – 244; Fântânele – 252; Cărbunești – 279. Cuantumul alocației de stat pentru copii este următorul: 719 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap; 292 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional; 719 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copiilor cu handicap. Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetățeni români, fără discriminare, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora. De asemenea, beneficiază de această alocație şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii. Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului pe a cărei/cărui/căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor. Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte, prin decizie a directorului executiv al agențiilor județene de prestații sociale, începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.