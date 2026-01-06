Prin intermediul unui comunicat de presă, Alianța pentru Drepturile Omului din România a anunțat că reprezentanții săi au depus la Curtea de Apel Ploiești două ”acțiuni care țin de însăși esența statului de drept, respectiv o cerere de anulare și o cerere de suspendare a executării Hotărârii de Guvern nr. 1163 din 23 decembrie 2025, actul prin care Guvernul României a decis alocarea a 50 de milioane de euro din Fondul de rezervă bugetară pentru o contribuție externă aferentă mecanismului Prioritised Ukraine Requirement List (PURL)”.

Reprezentanții ADOR subliniază că demersul nu are caracter politic și nu reprezintă o poziționare geopolitică sau o contestare a sprijinirii Ucrainei. Potrivit organizației, acțiunea are exclusiv ca obiect respectarea legalității și a principiilor statului de drept, ridicând problema utilizării fondurilor publice în afara cadrului prevăzut de lege.

În motivarea acțiunii, ADOR arată că Fondul de rezervă bugetară este destinat, potrivit legislației, exclusiv cheltuielilor urgente și neprevăzute apărute pe parcursul exercițiului bugetar. În opinia organizației, finanțarea unei contribuții externe cunoscute, anticipate și planificabile nu se încadrează în aceste condiții, iar folosirea unui instrument excepțional pentru o astfel de cheltuială ar reprezenta o deturnare a scopului legal al fondului.

Un alt aspect invocat este lipsa implicării Parlamentului într-o decizie care angajează o sumă semnificativă din bugetul public și care reflectă o opțiune de politică externă cu implicații de securitate. ADOR susține că bugetul de stat este aprobat prin lege de către Parlament, iar Guvernul, deși are atribuții în execuția bugetară, nu poate substitui rolul forului legislativ și nu poate ocoli controlul democratic prin hotărâri administrative.

Organizația avertizează că acceptarea unei asemenea practici ar putea crea un precedent periculos, transformând Fondul de rezervă într-un instrument discreționar, utilizat pentru evitarea dezbaterii parlamentare și a controlului democratic. În acest context, ADOR consideră că problema depășește cazul punctual și ține de însăși funcționarea statului de drept.

Cererea de suspendare a executării hotărârii a fost formulată pe motiv că efectele acesteia sunt ireversibile, întrucât, odată transferați, banii nu mai pot fi recuperați. Potrivit ADOR, suspendarea nu ar bloca politica externă a României, ci ar avea rolul de a conserva situația până la pronunțarea instanței asupra legalității actului.

Alianța pentru Drepturile Omului din România afirmă că nu solicită privilegii și nu urmărește un câștig politic, ci respectarea legii, a Constituției și a principiilor fundamentale ale democrației. „Într-un stat de drept, nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar Guvernul”, transmit reprezentanții organizației.