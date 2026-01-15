F. T.

În urma unui apel înregistrat la Dispeceratul Direcției Generale Anticorupție (DGA)– Serviciul Județean Anticorupție Prahova, prin care era reclamată comiterea unei infracţiuni de către un poliţist, reprezentanţii instituţiei, sub coordonarea unui procuror prahovean, au desfăşurat activităţi specifice pentru documentarea cazului.

În acest context – informează DGA Prahova -, a fost surprins în flagrant un agent de poliție din cadrul Poliției Municipiului Ploiești – Biroul Rutier, în timp ce primea suma de 1.000 de lei, cu titlu de mită, de la o persoană având calitatea de martor denunţător. Suma de bani ar fi fost remisă în scopul neaplicării unei sancțiuni contravenționale pentru o abatere la regimul rutier, faptă constatată anterior, la data de 9 ianuarie 2026, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu”.

Față de agentul de poliție a fost pusă în mișcare acțiunea penală, fiind dispusă, totodată, şi reținerea acestuia pentru 24 de ore.

În continuare, cercetările sunt continuate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comisă infracţiunea.