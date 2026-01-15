Polițiștii ploieșteni efectuează în prezent cercetări într-un dosar penal ce are ca obiect uciderea din culpă, în contextul în care ieri, 14 ianuarie, o femeie a decedat în urma unui accident rutier.
„Din primele constatări – precizează IPJ Prahova într-un comunicat – a reieșit că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Radu de la Afumați din Ploiești, un bărbat în vârstă de 35 de ani ar fi accidentat o femeie în vârstă de 88 de ani, care se afla în traversarea sectorului de drum.
Cu toate eforturile cadrelor medicale sosite la fața locului, victima a decedat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Cercetările sunt în desfășurare, urmând ca, în funcție de rezultatele acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun”.
