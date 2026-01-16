N. Dumitrescu

Potrivit informațiilor făcute publice de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la data de 14 ianuarie a.c., conform datelor furnizate de agenţii economici, la nivel național erau disponibile 30.131 locuri de muncă vacante. Dintre acestea, 513 erau trecute în dreptul județului Prahova, locurile de muncă disponibile fiind din toate domeniile. De precizat că una dintre modalitățile pe care le au la îndemnă persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă este chiar site-ul ANOFM, prin intermediul căruia pot fi găsite locurile de muncă vacante comunicate de către angajatori pentru fiecare județ în parte, inclusiv pentru Prahova, care sunt actualizate în timp real. ”Locurile de muncă disponibile pot fi vizualizate la nivel național şi județean. Pentru a facilita căutarea, există posibilitatea de a filtra ofertele angajatorilor în funcție de: ocupaţie, domeniul de activitate, ofertă, salariu, experiență (ucenici, stagiari, absolvenţi), tip contract (pe perioadă determinată sau nedeterminată) etc. Totodată, în oferta angajatorului se pot vizualiza şi alte detalii despre condiţiile de ocupare a postului sau beneficii oferite (nivelul de studii necesar pentru ocuparea postului, salariu şi beneficii, locaţia, valabilitatea ofertei etc)”, au precizat reprezentanții ANOFM. Conform datelor Direcției Județene de Statistică Prahova, la sfârşitul lunii octombrie 2025 – așa cum reiese dintr-un comunicat transmis la sfârșitul lunii decembrie 2025, ultimul din anul trecut – numărul șomerilor la nivelul județului Prahova a fost de 5.809 de persoane, din care 3.107 erau femei, rata șomajului fiind de 2,2% (cu 0,2 puncte procentuale mai mică decât cea înregistrată în luna octombrie 2024), cu mențiunea că a fost mai mică și decât decât cea înregistrată la nivel naţional (3,2%). De asemenea, tot la sfârșitul lunii octombrie a.c., numărul salariaților înregistrați în Prahova a fost de 190.010 de persoane, în creștere cu 301 persoane faţă de luna octombrie 2024.