Etapa 17 din sezonul regular în Liga 2 Casa Pariurilor este ultima care se va juca în 2025. Astfel, după această rundă, formațiile din eșalonul secund vor intra în pauză de iarnă și vor reveni pe gazon în februarie 2026.

Runda va fi deschisă vineri, 12 decembrie, la Sfântu Gheorghe cu meciul dintre echipa gazdă, Sepsi OSK, și Concordia Chiajna.

Sâmbătă, 13 decembrie, se joacă, de la ora 11:00, 8 partide, iar de la ora 12:30 meciul dintre ASA Tg. Mureș și CSM Reșița.

Runda, implicit Liga 2 Casa Pariurilor pe 2025, se încheie duminică, 14 decembrie, cu meciul dintre FC Bihor și Metalul Buzău.

Programul etapei 17

vineri, 12 decembrie – ora 17:30

Sepsi OSK – Concordia Chiajna – TV

sâmbătă, 13 decembrie – ora 11:00

Chindia Târgoviște – CS Dinamo

Corvinul Hunedoara – CS Tunari

CSC Șelimbăr – Politehnica Iași

Olimpia Satu Mare – CS Afumați

CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

Câmpulung Muscel – FC Voluntari

Steaua București – Gloria Bistrița –

YouTube FRF TV

Ceahlăul Piatra Neamț – FC Bacău

12:30

ASA Tg. Mureș – CSM Reșița – TV

duminică, 14 decembrie – 11:00

FC Bihor – Metalul Buzău – TV