Echipa de baschet U13 a CSM BBA Petrolul Ploieşti s-a calificat în faza secundă a campionatului după 6 victorii clare obţinute în cele două turnee ale Seriei a 4-a din cadrul Fazei I!

Băieţii pregătiţi de Marian Angelian şi Mihai Comănescu au fost gazde ale Turneului 2, meciurile desfăşurându-se în Sala Polivalentă Blejoi, şi au câştigat din nou fără probleme partidele susţinute, în ordine, în compania celor de la ACS Dan Dacian Bucureşti Portocaliu, CS Rapid Bucureşti şi ABC Play Bucureşti.

Rezultatele ploieștenilor au fost următoarele:

CSM BBA Petrolul Ploieşti – ACS Dan Dacian Bucureşti Portocaliu 55-27 (14-9, 9-8, 16-0, 16-10)

CS Rapid Bucureşti – CSM BBA Petrolul Ploieşti 20-49 (6-12, 3-16, 5-9, 6-12)

CSM BBA Petrolul Ploieşti – ABC Play Bucureşti 63-39 (18-12, 15-12, 12-4, 18-11)

Lotul de jucători folosit de cei doi antrenori a arătat astfel: Matei Frîncu, Leonard Parepa, Alexandru Muşat, Cătălin Ghinea, Daniel Pîrvu, Fabian Vesel, Victor Ştefan, Matei Ghica, Vlad Săvescu, Silviu Pleşea, Vlad Vasile şi Filip Enache.

În Faza a II-a a campionatului, CSM BBA Petrolul Ploieşti va juca în Grupa D, tot două turnee, programate în perioadele 10-11 ianuarie şi 31 ianuarie – 1 februarie 2026.