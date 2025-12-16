Vaccinul antigripal administrat copiilor trebuie să ţină cont de afecţiunile preexistente în cazul acestora, atrage atenţia medicul epidemiolog Odette Popovici din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). De asemenea, medicul a explicat La Medika TV, potrivit News.ro, şi ce tip de vaccin este contraindicat atunci când se fac anumite tratamente. ”La copiii care sunt sub tratament cu salicilaţi – din această categorie de medicamente face parte şi aspirina – trebuie să evităm vaccinarea cu virus gripal viu atenuat, cel care se administrează intranazal, pentru că se poate produce sindromul Reye, este o afectare hepatică foarte severă, care poate evolua spre insuficienţă hepatică. În schimb, există vaccinul inactivat, care poate fi administrat şi la aceşti copii”, a declarat dr. Odette Popovici.

Vaccinul antigripal cu administrare intranazală este, de asemenea, contraindicat copiilor care diagnosticaţi cu afecţiuni de imunosupresie, cum sunt leucemii, limfoame, sindrom Hodgkin sau sindrom non-Hodgkin.

Medicul a explicat şi care sunt precauţiile legate de vaccinarea antigripală în cazul adulţilor.

”Mai sunt două tipuri de vaccin, aprobate pentru punere pe piaţă de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. Este vaccinul inactivat, Influvax şi Vaxigripul cu administrare intramusculară de obicei, în doză de 0,5 ml. Excepţie fac pacienţii cu trombocitopenie, cu tulburări de coagulare, cu tratament anticoagulant, de exemplu recomandat de medicul cardiolog într-o fibrilaţie atrială cronică cu ritm lent care predispune la accidente tromboembolice. Şi, pentru a evita sângerarea la aceşti pacienţi, vaccinul poate fi administrat subcutanat şi urmată administrarea de compresie la locul administrat”, a subliniat Odette Popovici.