Filosoful francez Eric Sadin (foto) a făcut apel, într-un discurs rostit la UNESCO, la o „luptă la nivel de civilizație” împotriva inteligenței artificiale (AI), solicitând garanții de la edituri și de la platformele muzicale asupra originii umane a operelor lor, a transmis agenția AFP, preluată de Agerpres.

La trei ani de la lansarea Chat GPT și în fața proliferării sistemelor de AI generativă, „există o luptă morală, politică și la nivel de civilizație, care trebuie purtată pentru copiii și nepoții noștri”, a declarat marți acest filosof, specialist în noile tehnologii.

AI generativă este „imposibil de apărat” moral, a afirmat Eric Sadin într-un apel adresat Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, care a adoptat în 2021 un text de pionierat privind utilizarea etică a AI.

„Depinde de noi să acționăm înainte ca ­lucrurile să se dezvolte, să se instituționalizeze, să se instaureze și să se consolideze și înainte să fie prea târziu pentru a mai interveni”, a îndemnat el.

În vârstă de 52 de ani, Sadin este cunoscut pentru analizele sale critice asupra tehnologiei, inteligenței artificiale și impactului digital asupra societății și vieții cotidiene. Opera sa se concentrează în special pe problemele etice și politice generate de digitalizarea excesivă, algoritmi, supravegherea digitală și rolul tehnologiilor în redefinirea relațiilor umane.

Dincolo de consecințele pentru educație, „există o nevoie urgentă de a vedea uraganul care este pe cale să se abată asupra lumii culturii”, a afirmat Sadin, avertizând în special asupra riscului de a se ajunge la o „artă fără semnatar și fără corp”, „de a asista la dispariția cunoștințelor prețioase care constituie bogăția noastră culturală seculară”.

„Acest apel se adresează producătorilor, adică lumii culturii, industriei culturale, se adresează artiștilor, se adresează publicului. Nu se adresează politicienilor, deoarece ei au renunțat și visează doar să investească mai mult decât China, Statele Unite și Europa în această cursă pentru modele lingvistice de amploare și alte lucruri”, a spus Eric Sadin. Pentru a contracara această situație, filosoful a făcut apel la adoptarea unei „logici a refuzului”, îndemnând, spre exemplu, „toți editorii de pe planetă” să includă în contractele semnate de autorii lor o clauză care să certifice că „nu au folosit Chat GPT la scrierea textelor”.

Totodată, el a solicitat platformelor muzicale să „implementeze proceduri tehnice pentru verificarea originii umane a melodiilor postate”, având în vedere că în prezent „30%” din muzica din mediul online este generată de AI.

Eric Sadin a propus, de asemenea, ca publicul să se „dezaboneze în masă” de la platforme și organizații media în cazul în care aceste măsuri nu vor fi puse în aplicare în câteva luni.