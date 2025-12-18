La Gala Laureaților Federației Române de Lupte 2025, sportivul CS Petrolul, Pătru Ionuț Erick, a fost premiat pentru rezultatele sale internaționale la categoria U17, după un an în care a demonstrat că performanța se construiește prin muncă, seriozitate și caracter.

Tot în acest an, Erick a fost recunoscut și la Gala BeActive 2025, unde a primit apreciere pentru implicarea sa în promovarea mișcării și a unui stil de viață activ în ­rândul tinerilor – un semn că este un sportiv complet, atât pe saltea, cât și în comunitate. În 2025, Erick, legitimat la CS Petrolul Ploiești, a confirmat că aparține elitei:

• Locul 5 la Campionatul Mondial U17 – Atena 2025;

• Locul 2 la Campionatul Balcanic U17 – Cluj-Napoca 2025;

• Multiple titluri naționale;

• Evoluții solide în competițiile ­naționale și internaționale.

Erick a transmis: „Locul 5 mondial și Locul 2 la Campionatul Balcanic sunt doar începutul. Mulțumesc familiei, antrenorilor, colegilor care mă susțin zi de zi, sponsorilor și FRL pentru încrederea necondiționată. Promit că anii ce vin mă vor găsi și mai puternic și mai aproape de visul meu: imnul României pe podium.”