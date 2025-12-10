Ne pregătim de ultima apariție a anului pe „Ilie Oană”, meciul de duminică, 14 decembrie, de la ora 15.30, cu Universitatea Cluj.

O partidă ce se anunță extrem de interesantă, în care se vor afla față în față două formații care au obiective oarecum diferite. „Lupii” caută să se distanțeze de zona „minată” a ierarhiei, în vreme ce „șepcile roșii” încă speră la un loc de play-off, apropiindu-se, după ultimele rezultate, de treapta a 6-a a ierarhiei.

Biletele pentru această confruntare sunt disponibile on-line, pe https://bilete.shop.fcpetrolul.ro/ și www.entertix.ro, iar de la casa stadionului „Ilie Oană” vor putea fi procurate astfel:

– Vineri, 12 decembrie: 10.00 – 14.00

– Sâmbătă, 13 decembrie: 14.00 – 18.00

– Duminică, 14 decembrie: 09.00 – 16.15.

Prețurile biletelor vor fi următoarele:

– Peluze: 15 lei

– Tribuna 2: 30 lei

– Tribuna 1: 40 lei

– Tribuna 0: 70 lei.