Sportivul secţiei de patinaj viteză a CSM Ploieşti, Eduard Niţu, a participat în weekend la cea de-a 4-a etapă a Cupei Mondiale de Seniori, ce s-a desfăşurat la Hamar (Norvegia).

Elevul lui Marius Băcilă a concurat în proba de 500 de metri a Diviziei B şi, în cele două manşe, a ocupat poziţia a 27-a, sâmbătă, cu timpul 36.14 secunde şi poziţia a 30-a, duminică, în 36.29 secunde.

Pentru patinatorii de la CSM Ploieşti urmează, la finalul acestei săptămâni, participarea la Cupa României de Juniori şi la Campionatul Naţional de Poliatlon pentru Seniori, competiţii ce se vor desfăşura la Inzell (Germania).