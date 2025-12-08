Statele Unite își vor reafirma dominația în emisfera vestică, își vor consolida puterea militară în Indo-Pacific și ar putea să-și reevalueze relația cu Europa, a declarat recent președintele Donald Trump într-un amplu document strategic care urmărește să redefinească rolul țării în lume. Strategia Națională de Securitate descrie viziunea lui Trump drept una de „realism flexibil” și susține că SUA ar trebui să reînvie Doctrina Monroe din secolul al XIX-lea, care declara emisfera vestică drept zonă de influență a Washingtonului, scrie Reuters, citată de Mediafax. Documentul avertizează, de asemenea, că Europa se confruntă cu o „erodare civilizațională” și trebuie să își schimbe direcția. Doctrina Monroe, formulată în 1823 de președintele american James Monroe, a fost un principiu de politică externă prin care Statele Unite declarau că emisfera vestică nu mai este deschisă colonizării sau intervențiilor europene. În esență, mesajul era că orice amestec al puterilor europene în treburile Americilor va fi considerat o amenințare la adresa securității SUA, în timp ce Washingtonul se angaja să nu intervină în conflictele interne ale Europei. De-a lungul timpului, doctrina a devenit fundamentul expansiunii și influenței americane în America Latină. Documentul reprezintă cea mai clară exprimare a dorinței lui Trump de a zdruncina ordinea mondială de după al Doilea Război Mondial, condusă de Statele Unite și construită pe o rețea de alianțe și grupuri multilaterale, și de a o redefini prin prisma doctrinei „America First”. „Politica externă a președintelui Trump este pragmatică fără a fi «adepta pragmatismului», realistică fără a fi «realistă», principială fără a fi «idealistică», puternică fără a fi «belicoasă» și temperată fără a fi «pacifistă»”, se arată în documentul de 29 de pagini. Documentul, publicat de fiecare nouă administrație și care ghidează activitatea multor agenții guvernamentale, afirmă că Trump va „restaura preeminența americană” în emisfera vestică și plasează regiunea în fruntea priorităților de politică externă ale administrației. „Acest ‘Corolar al lui Trump’ la Doctrina Monroe este o restaurare puternică și bazată pe bun simț a puterii și priorităților americane, în concordanță cu interesele de securitate ale Statelor Unite”, afirmă documentul, sugerând că masiva desfășurare militară americană din regiune nu este temporară.