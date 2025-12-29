Jucătorii de la Tricolorul Breaza se bucură, în această perioadă, de vacanța de iarnă, urmând a reveni la antrenamente din data de 12 ianuarie, când se vor reuni, la propria bază sportivă, în vederea reluării pregătirilor pentru a doua parte a sezonului.

De altfel, brezenii se vor antrena pe plan local timp de o lună și jumătate, primul joc din noua stagiune urmând a aduce la Breaza formația Teleajenul Vălenii de Munte, sâmbătă, 28 februarie, într-un veritabil derby județean.

A fost “bătut în cuie” și programul de meciuri amicale pe care le va disputa echipa noastră, astfel: 17 ianuarie – CSO Comarnic, 24 ianuarie – CS Blejoi, 31 ianuarie – CSO Boldești, 7 februarie – CS Câmpina, 14 februarie – CS Cornu, 21 februarie – Petrolul 2 Ploiești.