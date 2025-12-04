Primăria Ploiești a anunțat că, împreună cu societatea de transport local- S.C. Transport Călători Express S.A. și TransPloiești pune în aplicare o inițiativă, devenită deja tradițională pentru ultima lună din an, și anume Tramvaiului lui Moș Crăciun, un proiect dedicat copiilor și spiritului Sărbătorilor de Iarnă. Concret, potrivit autorităților locale, ”în perioada 6 – 24 decembrie 2025, cei mici, și nu numai, sunt invitați să trăiască o experiență frumoasă alături de Moș Crăciun și ajutoarele sale, într-o călătorie de poveste prin oraș, tramvaiul lui Moș Crăciun, special decorat, urmând să aducă zâmbete și bucurie, transformând fiecare drum într-o amintire de neuitat”. Programul curselor acestui tramvai, în intervalul menționat, este următorul: Linia 101: Spitalul Județean – Gara de Sud, plecări de la Spitalul Județean: orele 10:30, 13:30, 16:30, 19:10; plecări de la Gara de Sud: orele 11:30, 14:30, 17:30, 19:50. Linia 102: Spitalul Județean – Gara de Vest, plecări de la Spitalul Județean: orele 12:10, 15:10, 18:10; plecări de la Gara de Vest: orele 12:50, 15:50, 18:40. Transportul cu tramvaiul lui Moș Crăciun este gratuit pentru copii, cei mici putând să fie însoțiți, tot gratuit, de către un adult.