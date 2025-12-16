Calculele hârtiei s-au respectat în Sala Sporturilor Olimpia, iar CSM BBA Petrolul Ploieşti a câştigat cu 105-96 (26-19, 25-23, 30-31, 24-23) meciul cu CSM Galaţi, contând pentru etapa a 12-a a Ligii Naţional de Baschet Masculin.

N-a fost, însă, „pasul de defilare” aşteptat de unii prin prisma seriei de înfrângeri din contul oaspeţilor în acest sezon pentru că, deşi elevii lui Mihai Popa au condus inclusiv la 15 puncte diferenţă, au făcut cumva să le ofere spectatorilor un final tensionat.

O situaţie care părea sub control, în ultimul sfert intrându-se la 81-73 şi cu impresia că, oricât ar fi forţat, oaspeţii nu puteau să se apropie pentru a pune probleme, s-a complicat în debutul ultimei secvenţe a meciului. Galaţiul a început cu 7 puncte consecutive, inclusiv un atac de 4 puncte reuşit după o ­recuperare ofensivă pe o „liberă” ratată de Randolph şi, la 81-80, aveam practic un nou meci! Pe val, profitând şi de uşoara degringoladă din tabăra noastră, atât în plan ofensiv cât şi, mai ales, defensiv, formaţia vizitatoare a ajuns, chiar, şi în situaţia de a conduce în câteva rânduri, 86-85, 89-87 şi 91-89, momente întrerupte de apariţia inspirată a lui George Angelian, ale cărui 5 puncte din meci, la revenirea după 6 etape de absenţă, au venit tocmai în aceste momente dificile. CSM BBA Petrolul Ploieşti a revenit în faţă, 92-91, s-a apărat mai bine şi a gestionat cu maturitate finalul, ducându-se la ­95-91 şi 97-93, pentru ca, apoi, chiar dacă gruparea de la Dunăre a mai avut o zvâcnire, Axinte înscriind pentru ­97-96, să-şi creeze de la linia de fault un avans ce nu a mai dat emoţii în ultimul minut.

Lotul echipei noastre a fost următorul: C. Dinu (23 puncte, 4×3), A. Jones (20, 1×3), D. Brooks (17 puncte, 1×3, 15 recuperări), K. Cooper (16, 1×3), V. Brkic (11), J. Febres (8), G. Angelian (5, 1×3), A. Calenic (3, 1×3), Cr. Cotoară (2), D. Raşoga, R. Movileanu şi R. Pătraru.

În pauza mare, patru norocoşi prezenţi în tribune au avut şansa de a participa la un concurs bazat pe abilităţi baschetbalistice – cu semifinale şi finală – cel mai rapid şi îndemânatic dovedindu-se Eric Alexandru Stoica.

Pe teren propriu urmează meciul cu CSM Târgu Jiu, programat înainte de Revelion (!), marţi, 30 decembrie, la ora 18:00, tot în Sala „Olimpia”, dar până la jocul cu gorjenii, CSM BBA Petrolul Ploieşti se deplasează la finalul săptămânii următoare în „Giuleşti”, pentru partida cu Rapid Bucureşti.