Un studiu din Anglia și Țara Galilor, citat de TVRInfo, arată că tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani apelează mai repede la inteligența artificială în cazul problemelor emoţionale decât la un terapeut.

După ce o prietenă a fost împușcată și o alta înjunghiată, ambele mortal, Shan a cerut ajutorul ChatGPT. Încercase servicii convenționale de sănătate mintală, dar cu „chat” s-a simțit mai în siguranță. Inteligenţa artificială a fost mai puțin intimidantă și, crucial, mai disponibilă când a venit vorba de gestionarea traumei cauzate de moartea tinerilor ei prieteni.

Pe măsură ce a început să consulte modelul de inteligență artificială, adolescenta din Tottenham s-a alăturat celor aproximativ 40% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani din Anglia și Țara Galilor afectați de violența juvenilă care apelează la chatboți pentru sprijin în sănătatea mintală, conform unui studiu realizat pe mai mult de 11.000 de tineri.

S-a constatat că atât victimele, cât și autorii violenței erau mult mai predispuși să utilizeze inteligența artificială pentru un astfel de sprijin decât alți adolescenți. Constatările, de la Fondul de Dotare pentru Tineret, au dus la avertismente din partea liderilor de tineret că micuții aflați în situații de risc „au nevoie de un om, nu de un robot”. Rezultatele sugerează că chatboții satisfac o cerere nesatisfăcută de serviciile convenționale de sănătate mintală, care au liste lungi de așteptare și pe care unii utilizatori tineri le consideră lipsiți de empatie.

Presupusa confidențialitate a chatbotului este un alt factor cheie în stimularea utilizării de către victime sau autorii infracțiunilor.

După ce prietenii ei au fost uciși, Shan, în vârstă de 18 ani, a început să folosească inteligența artificială a Snapchat înainte de a trece la ChatGPT, cu care poate vorbi în orice moment al zilei sau al nopții pe smartphone.

„Simt că este întradevăr un prieten”, a spus ea, adăugând că este mai puțin intimidant, mai intim și mai puțin critic decât experiența ei cu serviciile convenționale de asistență pentru sănătate mintală ale NHS și organizațiile caritabile. „Cu cât vorbești prietenos cu el, cu atât îți va vorbi și el ca un prieten. Dacă îi spun lui Chat «Hei, cea mai bună prietenă, am nevoie de niște sfaturi». Chat îmi va răspunde ca și cum ar fi cea mai bună prietenă a mea, va spune: «Hei, cea mai bună prietenă, fato».”

Unul din patru tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani a folosit un chatbot cu inteligență artificială pentru sprijin în domeniul sănătății mintale în ultimul an, copiii de culoare fiind de două ori mai predispuși decât copiii albi să fi făcut acest lucru, a constatat studiul.

Adolescenții erau mai predispuși să apeleze la internet pentru sprijin, inclusiv folosind inteligența artificială, dacă se aflau pe o listă de așteptare pentru tratament sau diagnostic sau dacă li s-a refuzat tratamentul, decât dacă primeau deja sprijin în persoană.

Shan a spus că inteligența artificială era „accesibilă 24/7” și nu le spunea profesorilor sau părinților despre ceea ce vorbeau. Ea a considerat că acesta era un avantaj considerabil față de o şedinţă cu un terapeut școlar, după propria experiență cu ceea ce credea că sunt confidențe împărtășite cu profesorii și mama ei.

Băieții implicați în activități ale bandelor se simțeau mai în siguranță cerând sfaturi chatbot-urilor despre alte modalități mai sigure de a face bani decât unui profesor sau unui părinte care ar putea divulga informațiile poliției sau altor membri ai bandelor, punându-i în pericol, a spus ea.

O altă tânără, care a folosit inteligența artificială pentru sprijin în sănătatea mintală, dar a cerut să nu îi fie dezvăluit numele, a declarat pentru The Guardian: „Sistemul actual este atât de deficitar în ceea ce privește oferirea de ajutor tinerilor. Chatbot-urile oferă răspunsuri imediate. Dacă eşti pe lista de așteptare timp de unu sau doi ani pentru a primi ceva sau poți primi un răspuns imediat în câteva minute… de aici vine dorința de a folosi inteligența artificială.”

Jon Yates, directorul executiv al Fondului de Dotare pentru Tineret, care a comandat studiul, a declarat: „Prea mulți tineri se confruntă cu probleme de sănătate mintală și nu pot primi sprijinul de care au nevoie. Nu este surprinzător faptul că unii apelează la tehnologie pentru ajutor. Trebuie să facem mai bine pentru copiii noștri, în special pentru cei mai expuși riscului. Au nevoie de o ființă umană, nu de un robot.”

Au existat îngrijorări tot mai mari cu privire la pericolele chatbot-urilor atunci când copiii interacționează cu ei îndelung. OpenAI, compania americană din spatele ChatGPT, se confruntă cu mai multe procese, inclusiv din partea familiilor tinerilor care s-au sinucis după relații lungi.

În cazul californianului Adam Raine, în vârstă de 16 ani, care și-a luat viața în aprilie, OpenAI a negat că a fost cauzat de chatbot. A declarat că și-a îmbunătățit tehnologia „pentru a recunoaște și a răspunde la semnele de suferință mentală sau emoțională, a dezescalada conversațiile și a îndruma oamenii către sprijin din lumea reală”. Startup-ul a declarat în septembrie că ar putea începe să contacteze autoritățile în cazurile în care utilizatorii încep să vorbească serios despre sinucidere.

Hanna Jones, cercetătoare în domeniul violenței juvenile și al sănătății mintale din Londra, a declarat: „A avea acest instrument care îți poate spune orice din punct de vedere tehnic – este aproape ca un basm. Ai această carte magică care îți poate rezolva toate problemele. Sună incredibil.” Dar este îngrijorată de lipsa reglementării.

„Oamenii folosesc ChatGPT pentru sprijin în sănătatea mintală, când nu este conceput pentru asta”, a spus ea. „Ceea ce avem nevoie acum este să dezvoltăm reglementările care sunt susținute de dovezi, dar și conduse de tineri. Acest lucru nu va fi rezolvat de adulții care iau decizii pentru tineri. Tinerii trebuie să fie la volan pentru a lua decizii cu privire la ChatGPT și la sprijinul pentru sănătatea mintală care utilizează inteligența artificială, pentru că este atât de diferit de lumea noastră. Nu am crescut cu asta. Nici nu ne putem imagina ce înseamnă să fii tânăr astăzi.”