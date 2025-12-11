V. S.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a avut ieri o întâlnire de lucru cu reprezentanții OMV Petrom, alături de directorul Hidro Prahova, Andrei Bontic, pentru a analiza o posibilă soluție alternativă de alimentare cu apă pentru comunitățile din Câmpina, Poiana Câmpina și Breaza.

Specialiștii din domeniu au confirmat, fără echivoc, faptul că Barajul Paltinu trebuie să intre în reparații. Este o intervenție tehnică necesară, însă se caută soluții suplimentare pentru ca populația să nu mai rămână fără apă în acest interval.

În cadrul discuțiilor care au avut loc ieri a fost evaluată posibilitatea ca Hidro Prahova să achiziționeze o parte dintre puțurile de apă deținute de Petrom în zona Bănești. Aceste foraje ar putea fi conectate la sistemul existent și ar putea deveni o sursă alternativă, menită să crească siguranța alimentării și să asigure continuitatea serviciului public în perioade critice.

Urmează o etapă de analiză tehnică detaliată, care va include verificarea stării puțurilor, evaluarea calității apei, estimarea costurilor și modul de integrare în infrastructura actuală. Decizia finală va fi luată doar după aceste evaluări.

„Determinarea mea este clară. Trebuie să avem soluții funcționale de rezervă. Continuăm să căutăm variante viabile, iar discuția de astăzi cu Petrom reprezintă una dintre ele. Siguranța și calitatea vieții prahovenilor rămân prioritare, iar toate demersurile noastre sunt orientate în această direcție”, a transmis președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu.