SUA au propus organizarea primelor negocieri faţă în faţă dintre Ucraina şi Rusia din ultimele şase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuţii ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP și Reuters, citate de Hotnews. Volodimir Zelenski nu a exclus această posibilitate, însă a spus că nu este „sigur” că formatul va duce la „rezultate noi”.Pe de altă parte, crede că discuțiile directe între reprezentanții Rusiei și Ucrainei ar putea duce la un schimb de prizonieri sau la un acord pentru o întrevedere a celor trei lideri: Putin, Trump și Zelenski. În ceea ce privește posibilitatea invocată de președintele Franței, ca discuțiile să fie mediate de liderii europeni, dacă acelea organizate de către SUA nu dau rezultate, Zelenski a spus că actualul format merită păstrat, însă „dacă nu funcționează, ne vom gândi la toate posibilitățile”. În schimb, președintele Ucrainei își dorește mai multă fermitate din partea Statelor Unite față de Rusia. „Statele Unite trebuie să spună clar: dacă nu va fi o cale diplomatică, atunci va fi o presiune totală”, a declarat preşedintele ucrainean presei de la Kiev, menţionând între altele posibilitatea de a furniza mai multe arme Ucrainei şi de a extinde sancţiunile la întreaga economie rusă. „Vladimir Putin nu simte încă genul de presiune care ar trebui aplicată”, a continuat el, argumentând că doar americanii sunt capabili să convingă Rusia să oprească conflictul din Ucraina.