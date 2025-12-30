Sărbătorile sunt o perioadă a recunoștinței, a conexiunii și celebrării, dar pot fi și solicitante fizic și epuizante mental. Câteva strategii minte-corp, integrate pe parcursul zilei, pot ajuta la evitarea acestei stări, susținând energia, digestia și sistemul nervos pe parcursul întregii zile, potrivit TVRInfo.

• Începeți ziua cu o respirație profundă.Petreceți câteva minute concentrându-vă pe respirații diafragmatice lungi și profunde. Puteți face asta înainte de a vă ridica din pat, așezat pe un scaun sau întins pe spate, cu genunchii îndoiți.

Așazați-vă mâinile pe coastele inferioare pentru a ghida și monitoriza mișcarea lor. Inspirați lent pe nas, simțind cum coastele se extind lateral. Apoi expirați complet, trăgând coastele înapoi spre interior. Încercați să dublați durata expirației – dacă inspirați timp de patru secunde, expirați timp de opt. Respirația profundă cu expirații prelungite activează sistemul nervos parasimpatic – modul „odihnă și digestie” al corpului – și stabilește un ton calm și concentrat pentru orele care urmează.

• Hidratați-vă strategic.Alegeți un pahar cu apă înainte de prima ceașcă de cafea. Corpul a fost în repaos toată noaptea, iar hidratarea de dimineață ajută la refacerea deshidratării nocturne. Cercetările arată că hidratarea adecvată susține funcția cognitivă și nivelul de energie și joacă un rol esențial în digestie.

Continuați să beți apă pe parcursul dimineții, mai ales dacă beți cafea sau ceai în cantități mari, care pot fi deshidratante. Dacă plănuiți să consumați alcool mai târziu în zi, hidratarea din timp ajută. Încercați, de asemenea, să beți un pahar plin de apă pentru fiecare cocktail sau pahar de vin consumat.

• Stabiliți un ritual simplu de relaxare. După o zi de gătit și socializare, sistemul nervos are nevoie de timp pentru a se liniști. Cu o oră înainte de culcare, diminuați luminile și îndepărtați-vă de ecrane. Luați în considerare o baie caldă sau lectură ușoară – orice reduce stimularea și invită sistemul nervos să se calmeze.

Această pregătire pentru somn este considerată o practică de igienă a somnului.

Este ceva ce ar trebui făcut în fiecare seară, dar mai ales după o zi atât de plină.